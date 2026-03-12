Defensores de DD.HH en el Catatumbo aseguran que la población civil está confinada en Ocaña

Ocaña

Defensores de Derechos Humanos en la región del Catatumbo y sur del departamento de Cesar aseguran que la población civil está confinada en los cascos municipales, por la escalada violenta de los grupos armados.

Esta denuncia va de la mano con la Alerta Temprana Inminente 006 del 2026 que hace la Defensoría del Pueblo para los municipios de Ocaña y Ábrego en Norte de Santander, y Río de Oro y González en el departamento de Cesar, por alianzas que estarían haciendo grupos armados con injerencia en el Catatumbo y que podría llegar a representar incursiones territoriales, expansión territorial y confrontación en zonas urbanas.

“Esta alerta temprana no es un secreto, es una total realidad. Ya hace tiempo se había dicho, era un peligro inminente y más durante este gobierno que ha permitido que los grupos tengan expansión, tengan fortalecimiento y agranden su campo de acción. Lamentablemente sí se está presentando ese crecimiento y esa entrada de nuevos grupos a la región. Las alertas tempranas sirven muchas veces, pero otras se quedan sólo como un llamado de atención. Entonces esperamos que algo contundente pase porque la región cada día está peor”, dijo Nelson Arévalo, director de la Corporación de Defensores de Derechos Humanos capítulo Ocaña.

La preocupación va más allá, por la presencia constante de actores armados sobre los ejes viajes que comunican a Norte de Santander con el Caribe y con el centro del país.

“La problemática existente en este momento es ese temor generalizado en la comunidad que debe viajar a Cúcuta o que debe viajar a la costa o al centro de Colombia a través de la vía Ocaña - Aguachica o de la vía Ocaña-Cúcuta. Esas vías están totalmente apoderadas por los grupos y es un temor generalizado que ya la gente no quiere viajar, no quiere salir. Estamos confinados en el municipio de Ocaña”.

Las autoridades municipales y el Ministerio Público en Ocaña han estado alertando sobre el control que vienen ejerciendo los grupos armados sobre estas vías y desde hace varios meses atrás están pidiendo apoyo a la fuerza pública para que se ejerza control sobre estos ejes.