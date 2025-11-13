Trabajadores de Asmet Salud denuncian la falta de pagos de salarios y exigen pronta solución

Armenia

La situación es compleja para más de 2.000 trabajadores de la EPS a nivel nacional y 72 en el Quindío que evidencian la falta de pagos lo que impacta negativamente en las condiciones laborales.

En efecto la presidenta del sindicato de la salud Asmet Salud, Sindisalud Liliana Londoño dijo que el panorama es crítico porque llevan más de 50 días sin el respectivo pago afectando la capacidad para cubrir alimentación, transporte y en general los gastos básicos.

“Quiero compartir con ustedes la difícil situación que estamos enfrentando los trabajadores de Asmet Salud EPS SAS debido al incumplimiento en el pago de nuestros salarios. Muchos de nosotros llevamos más de 50 días sin el pago, lo que ha afectado gravemente nuestra capacidad para cubrir alimentación, transporte y gastos básicos de nuestras familias", indicó.

Afirmó que ante la problemática convocaron desde el sindicato una cartelatón que se llevó a cabo el miércoles 12 de noviembre en las diferentes sedes del país con el objetivo de visibilizar la situación y lograr prontas soluciones.

“Adicionalmente, la empresa nos ha enviado a trabajar desde nuestros hogares, obligándonos a asumir los gastos de energía, internet y otros costos administrativos que deberían ser responsabilidad de la entidad", sostuvo.

Añadió: “Esta situación ha generado un gran desgaste y desesperación entre los trabajadores. Hoy somos los trabajadores quienes tenemos que alzar la voz, porque aunque nuestra labor principal es cuidar la salud de la población, es vital que se reconozca y atienda nuestra propia situación".

Intervención a la EPS

Asimismo, se refirió a la intervención que actualmente rige en la EPS que considera ha traído desesperanza e incertidumbre entre los trabajadores.

Advirtió que la empresa ha tenido cinco agentes interventores y más de 40 gerentes lo que refleja una inestabilidad administrativa puesto que en promedio cada agente interventor permanece solo seis meses en el cargo.

“La intervención forzosa ha traído consigo un profundo sentimiento de desesperanza e incertidumbre entre los trabajadores de la EPS. La empresa ha tenido cinco agentes interventores y más de 40 gerentes, solo nueve departamentales. Lo que refleja una preocupante inestabilidad administrativa“, mencionó.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Asimismo, destacó: “En promedio, cada agente interventor ha permanecido solo 6 meses en el cargo, un tiempo claramente insuficiente para organizar, proyectar y estabilizar una empresa del tamaño y la responsabilidad social de Asmet Salud. Los constantes cambios de directivos y la toma de decisiones erradas o apresuradas han debilitado la gestión institucional afectando la continuidad del servicio".

Es de anotar que dicha intervención empezó a regir desde mayo del año 2023.