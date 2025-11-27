Policía busca a delincuentes que robaron un vehículo en una gasolinera en el norte de Bogotá

Bogotá D.C

Las autoridades continúan en la búsqueda de los cuatro delincuentes que atracaron una camioneta de alta gama en una bomba de gasolina en el norte de Bogotá.

Hacía la 1:55 de la madrugada de este lunes 24 de noviembre, los delincuentes, que se movilizaban en un vehículo gris, llegaron a una gasolinera ubicada en la calle 170 con Autopista Norte e intimidaron a un trabajador y a las personas que estaban en la camioneta.

Los delincuentes con pasamontañas y con armas de fuego, hicieron bajar al conductor y a los dos pasajeros de la camioneta. Posteriormente, uno de los encapuchados se va en la camioneta y los otros se montan en el que carro en el que llegaron y escapan.

“Inmediatamente se recibe el reporte, iniciamos la verificación la trazabilidad de cámaras para tratar de ubicar la ruta de escape. Sobre todo la verificación e individualización lograr la recuperación de este vehículo”, aseguró el comandante de la Estación de Policía de Usaquén, Ricardo Cháves.