Reconocidos ladrones fueron capturados en Bogotá después de robar un carro y un juez los dejó libres

Bogotá

En el sector de San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar, los uniformados de la Policía identificaron un vehículo reportado como hurtado en la localidad de San Cristóbal. Al momento de detenerlos, los ocupantes intentaron huir, pero fueron interceptados y capturados con apoyo de la comunidad.

En ese momento y gracias a la oportuna reacción de la patrulla la camioneta fue recuperada, sin embargo, la comunidad que había ayudado a las autoridades inició a golpear a los ladrones, uno de estos hombres fue trasladado a un centro médico para recibir asistencia.

Los presuntos delincuentes presentan 17 anotaciones. Uno de ellos tiene siete registros por hurto calificado, violencia intrafamiliar, lesiones personales y constreñimiento; el otro, 10 registros por hurto, falsedad marcaria, lesiones personales y tráfico de estupefacientes. Finalmente, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen. Sin embargo y a pesar del delito ocurrido y la captura, un juez los dejó en libertad, según informó la policía.

La policía explica que, en lo corrido del año 2025, en Ciudad Bolívar se ha logrado la captura de más de 2.600 personas por diferentes delitos y la recuperación de 202 vehículos.