Captura del asesino del director de la DIAN en Tuluá “apenas es el inicio”, abogado de la familia

Tuluá

La captura en Cali de alias “El Buda”, señalado de participar en el homicidio de Gilberto Jesús Calao González, director de la DIAN en Tuluá, ocurrido el 18 de diciembre de 2025, fue calificada por la defensa de la familia de la víctima como un avance importante, aunque insuficiente para esclarecer completamente el caso.

El abogado Juan Camilo Páez señaló que el siguiente paso en la investigación debe enfocarse en identificar y judicializar a quienes ordenaron el crimen del funcionario.

“Ese escenario de captura es una pizca de verdad, pues se tiene es a un miembro de una oficina de sicarios que fue la persona contratada para poder realizar la ejecución material de este delito, pero de los autores intelectuales no hay pistas. No creo que haya una frustración por parte de la administración de justicia en este caso, lo que sí creo es que falta mucho por cortar y que este es apenas el inicio”, afirmó

El jurista explicó que la familia mantiene varias hipótesis sobre las razones del crimen, posiblemente relacionadas con denuncias realizadas por el funcionario en ejercicio de su cargo. Entretanto, las autoridades continúan las investigaciones para establecer quiénes habrían ordenado el asesinato.

Sobre el capturado, las autoridades señalaron sería presunto coordinador de las bandas criminales “Los Viruña” y “Los Chagualos”, estructuras dedicadas principalmente al sicariato en el barrio El Rodeo, en el oriente de Cali. Además, la Policía confirmó que el detenido registra antecedentes judiciales por el delito de abuso de confianza.