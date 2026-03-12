Brigada de seguridad alimentaria llegó a comunidades indígenas de Frontino

Frontino, Antioquia

Una brigada de seguridad alimentaria y bienestar llegó este miércoles 11 de marzo al corregimiento La Blanquita–Murrí, zona rural del municipio de Frontino, con el objetivo de acompañar a comunidades indígenas de la etnia Emberá Eyábida, especialmente a madres gestantes, cuidadoras y niños menores de cinco años.

La jornada fue liderada por la Gobernación de Antioquia a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en articulación con la Alcaldía de Frontino y su Secretaría de Salud y Protección Social.

Durante la actividad se realizaron 264 valoraciones nutricionales a madres gestantes, niñas y niños menores de cinco años, con el fin de identificar posibles riesgos de desnutrición y activar las rutas de atención cuando fue necesario.

Además, se entregaron 348 paquetes alimentarios a familias participantes y se desarrollaron actividades pedagógicas relacionadas con estimulación temprana, salud emocional y crianza amorosa.

“Estuvimos en la comunidad indígena de Murrí realizando tamizaje nutricional a madres gestantes y a niños desde los primeros meses de vida hasta los cinco años, con el fin de identificar riesgos de desnutrición y prevenir afectaciones asociadas a este evento”, explicó Catalina Cardona, nutricionista de la Gobernación de Antioquia.

La profesional señaló que la presencia institucional en estas zonas es relevante debido a que se trata de comunidades alejadas del casco urbano donde se han identificado situaciones de inseguridad alimentaria.

Desde el ámbito local, la administración municipal destacó la articulación entre entidades para llevar diferentes servicios a la zona rural. “Nos encontramos en el corregimiento de La Blanquita–Murrí, donde hay una alta población indígena.

En el municipio contamos con 32 comunidades indígenas y tres resguardos, por lo que trabajamos de manera conjunta con la Gobernación para acercar programas de salud mental, tamizaje nutricional a gestantes y niños de 0 a 5 años, y el programa Arrullos Antioquia”, señaló María Paula Moreno Tabares, profesional de la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio.

La jornada también contó con la participación de iniciativas como Arrullos Antioquia, el programa de salud emocional “Antioquia Territorio de Amor y de Cuidado” y el sistema de Alertas Tempranas, que buscan fortalecer la atención integral a la primera infancia.

Para las comunidades indígenas, este tipo de actividades representan oportunidades para fortalecer el acompañamiento a las familias y la atención a la niñez.

Así lo expresó Leonardo Carupia Majores, gobernador indígena de Pantano Usi, quien resaltó que los apoyos alimentarios y los programas dirigidos a la primera infancia contribuyen al bienestar de los niños y al acompañamiento de las madres en sus comunidades.

Durante la brigada también se identificaron niños con riesgo nutricional, con quienes se activaron rutas de atención y seguimiento, además de focalizar nuevos posibles beneficiarios para el programa Arrullos Antioquia en el territorio.