Autoridades reportan normalidad en la jornada electoral del 8 de marzo en Santander

Las autoridades en Santander entregaron un balance de la jornada electoral del pasado 8 de marzo, señalando que el proceso se desarrolló con normalidad y sin alteraciones del orden público en el departamento.

El secretario del Interior, Óscar Hernández Durán, explicó que el seguimiento a la jornada se realizó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) y los comités de seguimiento electoral.

El funcionario recordó que existía una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo que señalaba a Barrancabermeja como municipio de principal observación y a otros 11 municipios con riesgo moderado.

“El proceso electoral se desarrolló dentro de los parámetros de la normalidad. Logramos administrar el riesgo y llevarlo a cero”, indicó Hernández.

Durante la jornada también se presentaron afectaciones en el suministro de energía en el sur del departamento. Situación que fue atendida por las autoridades para garantizar el desarrollo de las votaciones.

El secretario del Interior destacó resultados en el Magdalena Medio, especialmente en Barrancabermeja, donde se reporta una reducción de 15 homicidios frente al año anterior, según datos de la Policía.