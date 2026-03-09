Estos serían los santandereanos que harán parte del Senado de la República

Bucaramanga

Casi finalizado el pre conteo en las elecciones legislativas, Santander tendrá representación en el Senado de la República sin embargo, la fuerza política del departamento en el Congreso disminuyó respecto al periodo anterior.

La fuerza política más fuerte en el país quedó representada en el Pacto Histórico con 4.411.375 y allí logró obtener una curul Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja Jonathan Vásquez. Centro Democrático que iba en lista cerrada logró obtener 3.029.315 votos y le alcanzó a Óscar