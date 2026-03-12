Así le fue a Nairo Quintana en la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026. (Photo by Marco Zac/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Jornada rescatable para Nairo Quintana en la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático. El pedalista boyacense cumplió en el recorrido de este jueves 12 de marzo y logró escalar varias posiciones en la clasificación general, aunque todavía se encuentra muy lejos de los líderes.

Le puede interesar: Harold Tejada logra el podio en la etapa 5 de la París-Niza: así le fue al ciclista colombiano

Van der Poel brilló en la jornada

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) reinó este jueves en la Tirreno-Adriatico por segunda vez en lo que va de competición, tras un esprint tremendo que le permitió alzar lo brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari, gran ‘vencedor’ de la jornada tras arrebatar la ‘maglia azzurra’ al mexicano Isaac del Toro (UAE), a dos segundos del liderato antes de la gran prueba montañosa del viernes.

Esta cuarta etapa de la ‘Carrera de los dos mares’, de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, brindó el recorrido más complejo y la jornada más agitada vista hasta el momento en la competición. Dos grandes ascensos, dos escapadas numerosas, otra volata comandada por el neerlandés y un cambio en la general tras 4 horas 51 minutos y 40 segundos de travesía.

Lea también acá: Escándalo previo al Mundial 2026: Trump le pide a Irán no participar “por su propia seguridad”

Pegado a la rueda de Van der Poel llegó el italiano Pellizari (BORA), el nuevo líder, con el que ya compitió en un final veloz en la segunda etapa que también ganó el neerlandés. El podio lo completó el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

Por otro lado, en la general, a 2 segundos del líder Pellizzari, asoma Del Toro. A 21 segundos del italiano, en tercera plaza, el esloveno Primoz Roglic, todavía sin demasiado protagonismo pero en busca de su tercer ‘Tridente’.

Entérese de: Video: Jorge Carrascal marcó un golazo en triunfo de Flamengo ante Cruzeiro

Así le fue a Nairo Quintana en la etapa 4 de la Tirreno-Adriático 2026

En esta cuarta etapa de la competición, Nairo Quintana arribó en la casilla 24° a 26 segundos del ganador del neerlandés Mathieu van der Poel. Balance positivo para el experimentado corredor, que ha tratado de mantenerse a la par de sus principales contendores.

Lo anterior le permitió al boyacense escalar 17 posiciones en la clasificación general y ubicarse así en el puesto 44, a poco más de 3 minutos de diferencia respecto al líder Giulio Pellizzari.