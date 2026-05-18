Procuraduría suspendió a 9 concejales de Ipiales (Nariño)

Justicia

La Procuraduría General de la Nación suspendió del cargo a nueve concejales del municipio de Ipiales (Nariño), tras demostrarse que incurrieron en irregularidades administrativas al sesionar fuera de la sede establecida legalmente.

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Mediante un fallo de primera instancia, que podrá ser apelado, el Ministerio Público impuso sanciones que oscilan entre cuatro y seis meses.

¿Qué pasó?

El 29 de febrero de 2024, en el corregimiento de La Victoria, municipio de Ipiales, los concejales debatieron y aprobaron proyectos de acuerdo, entre ellos el Acuerdo Municipal 002 de 2024, por medio del cual se estableció el reconocimiento y pago de honorarios para los miembros de las Juntas de Acción Local (JAL). Además, se actualizó la escala de viáticos para el alcalde y los concejales de Ipiales.

Tras el análisis de la situación, la Procuraduría decidió suspender durante cuatro meses del cargo a los concejales David Fernando Almeida Paredes, William Orlando Benavides Rosero, Iván Darío Chalaca Díaz, Adrián Alberto Guerrero Romero, Carlos Alberto Hualpa, Raúl Lizandro Malpud, Franco Mauricio Portillo Paredes y Edmar Antonio Rosero Estupiñán.

En el caso de Miguel Alejandro Huertas Erazo, quien en ese entonces ocupaba el cargo de presidente de la corporación, se impuso una sanción de seis meses. Sin embargo, se conoció que renunció, por lo que la sanción se transformó en una multa cercana a los 26 millones de pesos.

“Los concejales infringieron normas del Código General Disciplinario y vulneraron principios de moralidad y legalidad que rigen el ejercicio de la función pública”, argumentó la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pasto.