Diego Arias: El triunfo ante Junior, Millonarios y lo que viene para Nacional

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, habló tras la victoria de su equipo ante Junior de Barranquilla en el Romelio Martínez. El entrenador se mostró satisfecho tras el triunfo de su equipo que de forma contundente venció 0-4 como visitante.

Arias habló de la recuperación del equipo, de como cambio el partido tras la expulsión de Jermein Peña y de la eficacia de sus jugadores en su estructura ofensiva.

Análisis del partido: “El partido lo comenzamos bien, tuvimos control, algunas situaciones claras para nosotros que no logramos concretar pero lo ibamos llevando bien, Junior tuvo algunas también en esas transiciones que ellos hacen muy bien, cuando hemos jugado con ellos lo hemos sufrido y hoy lo supimos controlar. Cuando quedamos con un hombre de más aprovechamos, nos ubicamos en donde creímos que nos iba a dar más provecho, enfrentamos un equipo que se hace atrás y que tiene buenos jugadores, luego hacemos el primer gol y hacemos lo que el partido pedía, controlamos a partir del balón y generar los espacios y sin desesperarnos porque ellos dispusieron un equipo rápido en el segundo tiempo. Fue un partido difícil con el actual campeón y sabemos lo difícil que son los juegos acá”.

William Tesillo y su trabajo: “Él tiene una capacidad, igual que nuestros defensores. Somos un equipo que defendemos todos y también al momento que atacamos y cada uno tendrá la oportunidad que aportar. Los centrales tenía una ventaja hoy y William tiene una capacidad, en otros partidos ha sido César, y el primer gol viene a través de esa buena lectura que tiene William encontrando bien a Rengifo”.

Desconectar a Junior: “Nuestros jugadores lograron interpretar lo que el partido pidió, desde afuera nosotros identificamos los espacios que podíamos aprovechar y que los jugadores fueran consientes de que se podía generar opciones de gol. fue un partido bien jugado, los que entraron dieron toda su energía y aprovecharon los espacios que Junior dejó por ir a buscar el empate. Es un premio al esfuerzo, al trabajo en equipo, de que cada uno desde su lugar aportó y nos vamos con un triunfo importante y que nos da mucha alegría para lo que viene”.

La expulsión: “El gol ayuda, pero lo que realmente pudo hacer un gran cambio es identificar el tipo de partido que se iba a vivir. Junior iba a intentar ir muy rápido con Canchimbo, Castrillón y nosotros sin desespero atacarlos en el momento justo y en el segundo tiempo tuvimos mucho control, no lo recuerdo de Junior y nosotros sabíamos que debíamos tener cuidado. Felicito a los jugadores que hicieron un gran partido”.

Qué funcionó ante Junior que no funcionó ante Millonarios: “Son muchas circunstancias. Son dos rivales diferentes, dos torneos diferentes, muchos elementos, pero sin duda, hemos hecho un análisis profundo de lo que se hizo bien y no en ese juego y lo dejamos para nosotros como oportunidad de crecimiento para los objetivos que tenemos y los triunfos que queremos darle a nuestro club”.

Enseñanzas de la derrota ante Millonarios: “Las personas que llevamos tiempo en el fútbol y en este club sabemos la expectativa que tiene Nacional en los torneos que disputa, teníamos una gran ilusión que no logramos concretar y entendemos el enojo y la desilusión de nuestra gente. El respeto con nuestra gente, la que va y nos alienta y tenemos la responsabilidad con este club para lograr los objetivos. En ese partido no se logró y entendemos como se puede ver desde afuera. Tenemos que hacer una autocrítica profunda, qué pasó, en qué pudimos haber enfatizado para que el resultado estuviera a nuestro favor, aprendimos de lo que sucedió para poder ver mejor los objetivos que tenemos en camino y acercarlos a nuestro favor”.