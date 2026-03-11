Secretaría de Educación de Bogotá anuncia clases normales el 12 de marzo pese a paro de profesores

Manifestaciones en Bogotá del 19 al 23 de noviembre: horarios y puntos de concentración

La recién posesionada secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, anunció a toda la comunidad educativa que este jueves 12 de marzo se desarrollarán con normalidad las clases en todos los colegios públicos de la ciudad.

Para esa fecha está programado un paro de 24 horas por parte del sindicato de profesores del Distrito, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), en contra de la Administración de Carlos Fernando Galán.

“Ese día tendremos normalidad académica en los 412 colegios públicos de Bogotá. Los docentes que decidan ausentarse durante su jornada laboral repondrán el tiempo el sábado 14 de marzo”, aseguró la secretaria.

Añadió que, en caso de que los docentes no cumplan con la reposición de horas de clase ese sábado, se tomarán medidas administrativas.

“El tiempo escolar de los niños, niñas y jóvenes es innegociable y lo vamos a hacer respetar para garantizar una educación de calidad”, argumentó Rubiano.

Desde la Secretaría respetan el derecho a la protesta, por lo que una vez piden a los sindicatos marchar en contrajornada para respetar las clases de los alumnos.

¿Por qué marcharán los profesores distritales?

La Asociación Distrital de Educadores anunció desde la semana pasada un paro de 24 horas para este jueves 12 de marzo como una forma de expresar su rechazo hacia las medidas que ha realizado la alcaldía en el sector educativo.

Según indicaron desde la ADE, “Se presiona a las comunidades educativas con más reportes, más trámites y más restricciones, mientras se recortan espacios indispensables para la planeación pedagógica y el mejoramiento institucional”.

También señalaron “inestabilidad” en las condiciones laborales de los profesores y la “sobrecarga” y “vigilancia” en el trabajo de los docentes.