¡Últimos días! Universidad del Tolima abre convocatoria de trabajo para docentes de planta

Colombia

La Universidad del Tolima invita a las y los profesionales interesados en vincularse como profesores de planta a postularse hasta el 14 de marzo de 2026. Los nombramientos se realizarán para el semestre B del mismo año.

La institución adelanta un concurso público de méritos para proveer 30 plazas de profesores de carrera, con vinculación a partir del semestre B de 2026. La convocatoria está dirigida a profesionales interesados en ingresar a la planta docente de la institución mediante un proceso formal de selección.

El concurso fue reglamentado a través del Acuerdo del Consejo Académico No. 294 de 2025, que establece las fases, criterios y principios del proceso, así como del Acuerdo No. 295 de 2025, que fija el calendario oficial.

De acuerdo con el cronograma, la publicación de perfiles, requisitos y procedimientos se realizó el pasado 9 de febrero de 2026. Mientras tanto, la recepción de hojas de vida, que inició el 10 de febrero, irá hasta el 14 de marzo de 2026.

Cronograma de la selección: fechas clave

El proceso contempla varias etapas. Los aspirantes deberán presentar su hoja de vida y cumplir con los requisitos definidos para cada perfil. Además, el concurso incluye la valoración de propuestas de investigación–creación, la presentación de una propuesta pedagógica, la construcción de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) y pruebas de carácter comportamental, según el perfil del cargo.

Posteriormente se desarrollarán las fases de preselección, periodo de reclamaciones, aplicación de pruebas y publicación de listados definitivos. El nombramiento y posesión de los profesores seleccionados están previstos entre el 3 y el 6 de agosto de 2026.

El proceso se desarrolla bajo los principios de mérito, imparcialidad, confiabilidad y pertinencia, en concordancia con las necesidades académicas e investigativas definidas en el Plan de Desarrollo Institucional y el Estatuto Profesoral.

Proceso de postulación a la convocatoria

La inscripción y el cargue de documentos se realizarán exclusivamente a través de la página web institucional y la plataforma oficial del concurso. La Universidad reiteró que estos serán los únicos canales válidos para adelantar el trámite y para consultar los resultados del proceso.

Toda la información sobre perfiles, requisitos, cronograma y normativa estará disponible en el portal institucional www.ut.edu.co. Los interesados deberán revisar cuidadosamente los documentos publicados, verificar que cumplen con las condiciones exigidas y realizar el registro dentro del plazo establecido.

La convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan vincularse a la carrera docente en una universidad pública y participar en procesos académicos, investigativos y de formación en el ámbito regional.

Los aspirantes deben tener en cuenta las fechas oficiales y cumplir estrictamente con los requisitos definidos en cada perfil, ya que el proceso se desarrollará bajo criterios de evaluación integral y selección por mérito.