Preocupación por falta de convenio con Policía de Tránsito para controles en Barranquilla

El concejal de Barranquilla, Rachid Correa, advirtió que la ciudad está desde el pasado 1 de marzo sin el convenio interadministrativo entre la Secretaría de Tránsito y la Policía Nacional para el control y la regulación vial en la ciudad.

Esta situación, podría estar afectando la capacidad institucional para atender siniestros viales y garantizar mayor autoridad en las vías.

Correa advirtió que actualmente Barranquilla cuenta con poco más de 60 agentes de tránsito, mientras que cuando el convenio estaba vigente el número de autoridades encargadas del control vial superaba las 160.

El concejal también hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura vial y actuar con mayor prudencia en las vías.

Correa anunció que citará a un debate de control político para que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial explique la situación del convenio y las alternativas para fortalecer la regulación del tráfico en la ciudad.