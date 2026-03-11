¿Qué intervención realiza la Contraloría de Armenia por denuncias ciudadanas?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El contralor municipal de la ciudad, Joaquín Urrego dijo que vienen recepcionando denuncias ciudadanas y realizando las intervenciones correspondientes.

Explicó que en el ejercicio de control fiscal permanente cuentan con cinco actuaciones especiales de fiscalización y diariamente reciben denuncias donde realizan el respectivo trámite.

“En nuestro ejercicio de control fiscal permanente tenemos cinco actuaciones especiales de fiscalización, las cuales las tenemos aperturadas y de manera diaria recibimos denuncias, quejas que son tramitadas y contestadas de manera oportuna", indicó.

Añadió: “La ciudadanía hace denuncias, realiza denuncias a través de todos los canales y este es un llamado para la ciudadanía a que utilicemos todos los canales que tenemos disponibles, canales como nuestra página web, nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos y las denuncias son de diversa índole".

Resaltó que sobre las denuncias que reciben está lo relacionado con el presupuesto participativo, obra como la de un tramo de la avenida centenario que estaba sin pavimentar donde realizaron los requerimientos y fue subsanado.

Además, dijo que otra de las denuncias era sobre la Pet Run que fue un evento en pro de los animales donde realizaron las investigaciones sobre la planeación de Imdera y lograron evidenciar que contaban con el análisis económico para definir el valor estimado del contrato.

“También hemos recibido denuncias sobre, por ejemplo, la Pet run, allí se realizaron las investigaciones del caso, se realizó una investigación exhaustiva sobre esa planeación que realizó el Imdera para la suscripción de ese contrato, se pudo evidenciar de que se cuenta con el estudio económico, el análisis económico para poder definir el valor estimado del contrato y todas estas denuncias las hemos abordado y es una premisa de esta administración contestar y resolver inquietudes, dudas por parte de la ciudadanía para resolverlas de manera oportuna", mencionó.

Asimismo, sostuvo que iniciaron el plan de vigilancia y control fiscal territorial donde cuentan con cuatro auditorías instaladas en el municipio con la Alcaldía, Edua, Amables y Fomvivienda.

Agregó que en el plan de vigilancia de la vigencia 2026 cubrirán los ocho sujetos de control con cobertura del 100%.