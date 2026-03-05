Contraloría en Quindío revisa el caso del presunto empeño de camioneta oficial en la Gobernación

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Cabe resaltar que desde el mes de febrero se ha generado toda una polémica en redes sociales sobre que una camioneta de la propiedad de la gobernación departamental fue supuestamente empeñada por el exsecretario de agricultura, Bryant Naranjo debido a unas deudas personales.

Al respecto el contralor departamental, Perches Giraldo informó que fue instalada una auditoría financiera y de gestión de la gobernación del departamento y otras entidades.

“Efectivamente ya instalamos la auditoría financiera de gestión de de la gobernación del Quindío, de la Universidad del Quindío y del Hospital San Juan de Dios. Ya el proceso de planeación está avanzando, ya vamos para la etapa de ejecución", mencionó.

Especificó que puntualmente con la administración departamental ha dado la instrucción para establecer una revisión de los bienes muebles y enseres para que verifiquen la situación registrada con el exfuncionario.

“Especialmente me quiero referir a la auditoría de la gobernación del Quindío porque ahí le he dado instrucciones al equipo para que hagan una revisión de los muebles y enseres para que verifiquen si esta situación que se presentó con un exfuncionario de la gobernación sobre un vehículo automotor, si esto es primera vez que se se presentaba o si es recurrente", destacó.

Explicó que el objetivo de la intervención está relacionado con conocer si habría sido una acción recurrente por lo que fue claro que prontamente se conocerán los resultados correspondientes.

“Prontamente vamos a darle una información a la ciudadanía porque es un tema que es recurrente de ciudadanos preguntándole a la Contaduría que se está haciendo, quiero decirles que sí estamos actuando dentro del marco de la auditoría financiera y de gestión", indicó.

Puntualizó: “Vamos a verificar qué es lo que está pasando con los bienes muebles de la gobernación y vamos a tener resultados sobre el tema".

Es de anotar que la gobernación del departamento sobre este tema interpuso denuncia por el delito de Peculado por aplicación oficial diferente. Hasta el momento no hay pronunciamiento del exfuncionario, Bryant Naranjo.