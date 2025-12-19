El abogado Joaquín Urrego es el nuevo contralor municipal de Armenia para el periodo 2026-2029

Armenia

En la mañana de este viernes 19 de diciembre en el archivo del Concejo de Armenia fue elegido el contralor municipal para el periodo 2026- 2029.

El abogado Joaquín Urrego es el contralor electo con 15 votos de los concejales a favor. Los otros dos aspirantes eran Gustavo Alberto Nieto quien obtuvo tres votos, y Jorge Enrique Pineda con un solo voto.

En diálogo con Caracol Radio, el nuevo contralor evidenció su optimismo por la designación puesto que fue un respaldo importante al obtener 15 votos de 19 de los corporados por eso agradeció el apoyo.

Mencionó que es abogado de profesión, especialista en contratación estatal, especialista en derecho público, magister en derecho constitucional con más de 17 años de experiencia en el sector público.

“El día de ayer durante la entrevista tuve la oportunidad de presentar una propuesta ante el Concejo Municipal que encierra cinco ejes. Esos cinco ejes van dirigidos a fortalecer el control fiscal en nuestro municipio. Esos cinco ejes son la modernización y armonización tecnológica”, manifestó.

Añadió: “Necesitamos aprovechar las herramientas tecnológicas con las que contamos en nuestro país como el sistema electrónico de contratación pública SECOP 2. Necesitamos armonizarlo con el control fiscal, necesitamos anticiparnos al daño y poder nosotros pues hacer un buen ejercicio”.

“Otro eje como tal es el fortalecimiento institucional de la capacidad institucional de la Contraloría, necesitamos aumentar la capacidad institucional de nuestro ente de control. Necesitamos con ello muy de la mano es el fortalecimiento presupuestal. Que el Consejo Municipal cada año en la aprobación de su presupuesto, pues nos tenga presentes a nosotros y nos dé un fortalecimiento presupuestal”, mencionó.

Puntualizó: “Necesitamos adoptar mecanismos, estrategias que la contraloría dentro de sus competencias, porque somos conscientes de las competencias de las contralorías territoriales. Entonces, dentro de sus competencias que podamos realizar alertas tempranas. A ello le vamos a apostar. Y por último, el fortalecimiento de la participación ciudadana, algo muy importante, es ese control fiscal participativo”.