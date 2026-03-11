¿Qué balance entregó el Fondo Nacional del Ahorro en desembolsos para vivienda?

Armenia

En el marco del foro económico sectorial de Camacol en el hotel Mocawa Resort del Quindío, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro Laura Roa Zeidán manifestó que actualmente cuentan con una solvencia de más del 60% lo que permite seguir apoyando a las familias colombianas.

Afirmó que en los últimos tres años han desembolsado 6.6 billones de pesos teniendo en cuenta que la cartera de la entidad es de 12 billones de pesos lo que evidencia un crecimiento significativo en los desembolsos de un 55%.

"En este momento tenemos una solvencia más del 60% quiere decir que el triple de solvencia que la banca privada. Unos indicadores que nos respaldan para poder seguir ayudando a las familias. Les contaba en el evento que en estos casi 3 años hemos logrado desembolsar 6,6 billones de pesos. El fondo tiene una cartera en total administrada de 12 billones y durante estos 3 años ya hemos desembolsado más de la mitad de esa cartera", indicó.

Recordó que lo más valioso del proceso que establecen desde el fondo es llegar a las familias de bajos ingresos puesto que el 80% de los desembolsos son para este tipo de población.

“Hemos logrado un crecimiento en los desembolsos de un 55 por por ciento, pero lo más bonito es que llega a las familias de bajos ingresos. Siempre recuerden que el fondo le presta a cualquier colombiano. Si usted quiere comprar una vivienda de 1.000 millones, usted la puede comprar, pero el 80% de los de los desembolsos que hace la entidad son para familias de cero a dos salarios mínimos", resaltó.

En ese mismo sentido la funcionaria que es quindiana se refirió al trabajo que se ha venido realizando en el departamento para ampliar el acceso a vivienda.

Indicó que han logrado aumentar los afiliados del fondo en el Quindío con más de 30 mil familias y están financiando un proyecto de interés social en el municipio de Quimbaya.

Resaltó que son 2.205 créditos hipotecarios activos en el departamento, de los cuales el 89 % corresponden a Vivienda de Interés Social y donde Armenia concentra la mayor parte con 19.084 clientes y 1.570 créditos activos, de los cuales 1.384 corresponden a vivienda VIS.

La funcionaria también dio a conocer que ya tienen aprobado la línea de crédito educativo y esperan este año realizar su lanzamiento.

Camacol en el Quindío

Finalmente, la gerente de Camacol en el departamento Milena Arango se refirió a la financiación del 100% el valor de las viviendas que entrega el Fondo Nacional del Ahorro. Explicó que un tema es que brinden esa oportunidad y el otro punto es el de la capacidad de pago que pueda tener la persona que se postula a dicho proceso.

Fue clara que de acuerdo con lo anterior están realizando todas las gestiones encaminadas a regresar a una política de vivienda enfocada a las personas menos favorecidas y que puedan lograr el cierre financiero.