Esperamos desembolsar 2.3 billones de pesos en 2024: presidenta Fondo Nacional del Ahorro

Armenia

La Presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Roa, desde Armenia anunció que el fondo tiene como meta para este 2024, desembolsar 2,3 billones de pesos y eso qué quiere decir que 24.000 nuevas familias van a tener una vivienda propia en Colombia.

En su reciente visita a Armenia donde recibió reconocimiento como quindiana destacada por el Colegio Nacional de Periodistas seccional Quindío, la Presidenta del Fondo Nacional del Ahorro Laura Milena Roa Zeidán habló sobre el balance de la entidad en 2023 y las perspectivas en el 2024.

Y explicó “logramos el recaudo más grande de la historia del fondo, recaudamos 3,4 billones en cesantías logramos nuevos 180,000 afiliados, o sea, 180,000 nuevas personas que confían en el fondo”

Metas 2024

“Tenemos unas metas muy ambiciosas para el 2024, esperamos desembolsar 2,3 billones y eso qué quiere decir nuevas 24.000 familias que van a tener una vivienda propia. Gracias al Fondo Nacional del Ahorro seguimos fortaleciendo los programas seguimos bajando las tasas de interés, porque lo que estamos buscando es el gobierno que más y más colombianos puedan acceder a vivienda, pero a unos costos muy moderados”

Y agregó “todas las personas y todos los colombianos que tengan las cesantías en el fondo solo es solicitar el traslado, y apenas haga el traslado al siguiente día usted solicita el crédito en el fondo a las tasas que tenemos nosotros. Bueno, usted me puede decir, no hay gente que no tiene cesantías y está en el mercado informal no podemos olvidar que en el Quindío hay muchas personas que están en el mercado informal a esas personas, yo las invito a que abran una cuenta de ahorro aquí ahorren un millón y medio de pesos y en ese momento que usted tenga ese dinero ahorrado usted puede solicitar el crédito de vivienda a las tasas del fondo tenemos cuotas en créditos desde 232 mil pesos que es una cuota muy favorable para los colombianos”

Estamos hablando con los alcaldes y el gobernador para apoyarlos en la construcción de vivienda ahorita al fondo va a prestar para construir vivienda ellos tienen lotes públicos ellos van a poder hacer alianzas con los constructores y esas viviendas sociales, van a ser para los ciudadanos.

Sobre el Quindío

Justamente cuando yo reviso las cifras del fondo me sorprende que una entidad con las tasas que tiene no tenga tantos afiliados, en este momento hemos empezado una campaña súper agresiva por todo el departamento del Quindío que la gente conozca, por ejemplo, mira lo que comentaban acá ustedes pensaban que tenían que tener las cesantías seis meses, no un día, es que conozcan los productos del fondo y que puedan aprovechar esas ventajas que tiene la entidad para todos los colombianos.

Éxito total en Expo Vive 2024

Precisamente el Fondo Nacional del Ahorro participó en la Feria Inmobiliaria más importante del país que lideró Caracol Radio con el Centro Comercial Portal del Quindío, Expo Vive 2024 donde se dieron cita más de 13 proyectos de construcción de vivienda y apartamentos este fin de semana en Armenia.