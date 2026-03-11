¿Nuevas amenazas contra docentes en Barranquilla?: autoridades investigan llamadas a profesores

Nuevas amenazas contra docentes en Barranquilla. Autoridades investigan videollamadas que habrían recibido varios profesores en el colegio Juan Acosta Solera, en el barrio Los Olivos Segunda Etapa.

Han sido tres los momentos en que se han presentado estos hechos: hace quince días, el sábado y ayer martes. Según se conoció, a los docentes los habrían amenazado para que colaboraran con alguna exigencia.

Caracol Radio conoció que diferentes autoridades se acercaron hasta la Institución para dialogar con los docentes, quienes habían advertido de realizar un plantón en horas de la mañana de este miércoles, 11 de marzo pero solo instalarán algunas pancartas en rechazo.

“El modo operativo que utilizaron fue unas llamadas, unas videollamadas, le mandaron unos videos donde mostraban unas armas, unas municiones, algunos se identificaron y que las autodefensas de la Sierra Nevada, el otro no aparece con ningún grupo, pero era el mismo número telefónico. y solamente le pedían que tenían que colaborar para la guerra", dijo uno de los docentes del plantel quien pidió omitir su nombre.

A la hora de publicación de esta nota, Caracol Radio intentó contactarse con la Secretaria de Educación, pero no hubo respuesta alguna.