Precio del dólar en Venezuela para HOY 11 de marzo de 2026: Leve aumento en las cotizaciones

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este miércoles 11 de marzo el dólar se cotiza en 438,20500000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una nueva alza con respecto al precio que se manejó el día anterior, martes 10 de marzo cuando el precio se situó en los 436,24190000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy miércoles 11 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 11 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 510,21084560 bolívares.

: 510,21084560 bolívares. Yuan chino : 63,72871249 bolívares.

: 63,72871249 bolívares. Lira turca : 9,94892549 bolívares.

: 9,94892549 bolívares. Rublo ruso: 5,55322519 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro para el día de hoy fue la moneda que tuvo un alza importante en el inicio de la segunda semana de marzo.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 11 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 11 de marzo. Estos son:

Banesco : 459,3051 para compra - 470,9134 para venta.

: 459,3051 para compra - 470,9134 para venta. Banco Nacional de Crédito : 441,3488 para compra - 474,5437 para venta.

: 441,3488 para compra - 474,5437 para venta. R4 : 556,5639 para compra - 565,0695 para venta

: 556,5639 para compra - 565,0695 para venta Banco Venezolano de Crédito : 451,9793 para compra - 529,0871 para venta.

: 451,9793 para compra - 529,0871 para venta. Banco Activo : - para compra - 456,2385para venta.

: - para compra - 456,2385para venta. Otras Instituciones: 474,1342 para compra - 482,2554 para venta.

Según el reporte diario del Banco Central de Venezuela, para el día de hoy, el Banco Activo no muestra precio de compra.

