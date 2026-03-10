Se anuncia la película del concierto perdido y el álbum en vivo de la gira ‘Faith’ de George Michael

Una película de un concierto perdido que captura a George Michael en la cima de su carrera solista llegará a los cines en 2026, junto con un nuevo álbum de 18 canciones con grabaciones inéditas.

Se trata de ‘George Michael: The Faith Tour’, una película restaurada y remasterizada.

George Michael Entertainment y Mercury Studios están detrás de este nuevo e inédito proyecto.

Esta nueva película incluye imágenes filmadas en el famoso ‘Palais Omnisports’ de París-Bercy durante la etapa europea del ‘Faith Tour’ de 1988.

La película está compuesta por imágenes ensambladas a partir de una filmación con 14 cámaras capturada en 35 mm durante dos noches.

Además, incluirá un corto con la voz de una entrevista inédita de Michael, dirigido por Mary McCarthey, hija del exBeatle Sir Paul McCartney.

Finalmente, el álbum en vivo de 18 canciones, titulado ‘The Faith Tour’, incluirá grabaciones inéditas de Wham! y de sus catálogos en solitario.