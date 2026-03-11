Gobernador indígena habría muerto ahogado tras lanzarse a un río huyendo y no por secuestro

Caracol Radio conoció que el gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad Alto Tarena, en el departamento del Chocó, habría muerto por ahogamiento tras intentar huir de un presunto hurto, y no por un secuestro como se había mencionado inicialmente.

De acuerdo con información conocida por este medio, los hechos ocurrieron el pasado sábado en horas de la noche cuando el líder indígena se movilizaba en un vehículo junto a otras dos personas.

Según indicaron fuentes militares, “el vehículo fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de tres ruedas conocida en la zona como ‘chocho’, quienes presuntamente intentaron intimidarlo con cuchillos para robarle el dinero que llevaba consigo”.

“A él lo interceptan dos hombres que iban en un ‘chocho’ y con cuchillo intentan que entregue el dinero que llevaba. Él discute, sale corriendo y se lanza a un brazo del río San Juan”, señaló una fuente militar consultada por Caracol Radio.

De acuerdo con esta versión preliminar, el gobernador indígena habría intentado escapar de los presuntos asaltantes lanzándose al río, donde posteriormente murió por inmersión.

“Aquí no hubo secuestro. Las unidades del Gaula verificaron con las personas que iban en el vehículo y confirmaron que se trató de un intento de hurto. El cuerpo apareció después porque se habría ahogado”, agregó la fuente.

Tras conocerse inicialmente la versión de un posible secuestro, unidades del GAULA se desplazaron a la zona para verificar la información con las personas que acompañaban al líder indígena.

El cuerpo de Valencia Duave fue hallado en las últimas horas y trasladado para los procedimientos forenses correspondientes. Las autoridades adelantan la necropsia, que deberá confirmar oficialmente la causa de la muerte.

La desaparición y posterior hallazgo del líder indígena había sido reportada por la Asociación de Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Chocó (OREWA).