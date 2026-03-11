Polémica por aumentos del impuesto predial en Santander: Gobernación exige información a municipios

Bucaramanga

El incremento en el impuesto predial en varios municipios ha hecho allegar múltiples quejas a la Gobernación de Santander, razón por la que desde la administración departamental iniciaron acciones para verificar cómo se están aplicando estos aumentos y si cumplen con la normativa vigente.

La Secretaría de Planeación Departamental confirmó que envió una comunicación al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a las alcaldías del departamento solicitando información detallada sobre la forma en que se han determinado los avalúos catastrales y los incrementos del tributo.

El secretario de planeación, Diego Tamayo, explicó que las quejas recibidas han sido especialmente en municipios donde recientemente se adelantaron procesos de formación, actualización o conservación catastral.

“Sabemos que el incremento del impuesto predial está afectando el bolsillo de muchos santandereanos. Por eso estamos solicitando información al IGAC y a las alcaldías para tener claridad sobre cómo se han generado estos incrementos, si hubo socialización con la ciudadanía y si se está cumpliendo lo que establece la ley”, señaló el funcionario.

Lea también: Paneleros denuncian pérdidas económicas por apagón en Santander. ¿Qué dice la ESSA?

La autoridad gubernamental precisó que el impuesto predial al ser un tributo de carácter municipal, cuya liquidación corresponde a cada alcaldía. Sin embargo, la normativa nacional establece límites para proteger a los contribuyentes.

En ese sentido, recuerdan que el artículo 6 de la Ley 44 de 1990 establece que, como regla general, el incremento del impuesto predial en una vigencia fiscal no puede superar el doble del valor pagado el año anterior, salvo en algunas excepciones contempladas por la ley.

Podría interesarle: En un 9,3% crecieron las ventas de vivienda nueva en Santander

Al IGAC la Gobernación de Santander le pidió detallar el procedimiento técnico y normativo utilizado para determinar los avalúos catastrales en los municipios donde actúa como gestor catastral, así como los mecanismos de revisión y control implementados.

“Queremos hacer un llamado a la tranquilidad de los santandereanos. Desde la Gobernación estamos realizando todas las acciones que están a nuestro alcance para acompañarlos, defender su bolsillo y garantizar que estos procesos se desarrollen con transparencia y en cumplimiento de la ley”, concluyó Diego Tamayo.