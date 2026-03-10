Paneleros denuncian pérdidas económicas por apagón en Santander. ¿Qué dice la ESSA?

Bucaramanga

Productores paneleros del municipio de Güepsa en Santander, uno de los municipios protagonistas en esta actividad económica en la región, denunciaron pérdidas económicas y afectaciones en su actividad productiva debido a las fallas en el servicio de energía, que se han presentado desde la semana anterior.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, los trabajadores del sector señalaron que la interrupción del suministro eléctrico ha impedido continuar con la molienda de caña, situación que ha generado daños en la materia prima y pérdidas de alimentos.

“Les muestro la cantidad de cañas que tenemos para moler, desde el día miércoles tenemos esta moción de energía. La cantidad de alimentos que se perdieron, hay muchas cosas dañadas y el comercio vuelto nada”, expresó uno de los paneleros.

Lea también: Apagón por tormenta eléctrica afecta la producción del bocadillo en Santander

Los productores también cuestionaron que, según ellos, el restablecimiento del servicio habría priorizado algunos sectores del casco urbano y determinadas veredas, mientras otras zonas continuaban sin energía. Dicen estar inconformes por la falta de información clara sobre el momento en que se normalizaría el servicio.

Los paneleros hicieron un llamado a la empresa Electrificadora de Santander. “Todos pagamos factura y cuando uno no paga puntual, el servicio se lo cortan”, señalaron.

¿Qué responde la ESSA y la alcaldía municipal?

Frente a esta situación, la Alcaldía de Güepsa emitió un comunicado dirigido a la comunidad en el que informó que, tras una reunión sostenida con la Electrificadora de Santander, el transformador requerido para solucionar la falla ya fue instalado.

Podría interesarle: En alerta roja en cinco ríos de Santander por aumento en sus niveles tras las lluvias

De acuerdo con la administración municipal, el restablecimiento del servicio comenzará de manera progresiva durante la noche de este martes 10 de marzo

“El servicio de energía comenzará a restablecerse por zonas durante la noche, y en el transcurso de la madrugada se espera la normalización total en todo el territorio municipal. Agradecemos a la comunidad su comprensión y paciencia” indicó la Alcaldía a través de un comunicado oficial.