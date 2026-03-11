Paul McCartney afirma en entrevista que Yoko Ono le dijo que John Lennon “podría haber sido gay”

Este miércoles se conoció que Yoko Ono le dijo a Paul McCartney que su marido “podría haber sido gay” durante una llamada telefónica poco después de que Lennon fuera asesinado en 1980.

“Juro que me llamó poco después de la muerte de John y me dijo: ‘¿Sabes? Creo que John podría haber sido gay”, dijo Sir Paul en entrevista con la revista Vanity Fair.

“No estoy seguro. No lo creo. Desde luego, no cuando lo conocí. Porque habíamos estado en los años 60. Habíamos estado con muchísimas chicas. Y lo vi masturbándose… un montón de chicas", afirmó.

El músico inglés, quien recientemente habló sobre la historia de los Beatles en el nuevo documental ‘Man on the Run’, dijo que se había acostado con John muy a menudo, pero nunca hubo nada.

“Nunca hubo un gesto, ni una expresión. No fue nada. Así que no tenía ninguna razón para creerlo”, expresó.

Esa entrevista fue realizada en 2015, pero se volvió a publicar el mes pasado tras el estreno del documental.