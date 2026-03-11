El actor Mickey Rourke es desalojado de su casa en Los Ángeles por una orden judicial de California

El actor y exboxeador estadounidense Mickey Rourke fue desalojado de su casa en Los Ángeles, California, tras acumular una deuda de $60.000 dólares de arriendo.

Un juzgado falló en contra de Rourke, quien, según se informa, rechaza cualquier papel que no le pague al menos $200.000 dólares al día.

El actor de “Nueve semanas y media” y “Iron Man 2” ha estado en una batalla legal para permanecer en la propiedad después de que su arrendador presentó una demanda por desalojo ilegal alegando que Rourke debía $59.100 dólares en alquiler atrasado.

A principios de esta semana, se dictó una sentencia a favor del arrendador después de que el actor de 73 años no respondiera a la demanda, permitiendo al arrendador recuperar su propiedad.

Sin embargo, Rourke ya había abandonado la propiedad y, según se informó, vivió en un hotel de West Hollywood mientras esperaba que una nueva residencia en Koreatown estuviera disponible.

Su representante, Kimberly Hines, lanzó una campaña de emergencia en GoFundMe para salvar a Rourke de la indigencia.

El fondo casi había alcanzado los $100.000 dólares cuando Rourke respondió con un vídeo de Instagram en el que el actor afirmaba desconocer la “humillante” campaña pública de recaudación de fondos para intentar ayudarlo y aseguraba que devolvería el dinero donado a sus fans.

“Si necesitara dinero, no pediría ni una maldita caridad. Preferiría meterme una pistola en la cola y apretar el gatillo… Mi vida es muy sencilla; no recurriría a fuentes externas como esa”, dijo Rourke.