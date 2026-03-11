Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 mar 2026 Actualizado 17:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

La cantautora y actriz Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

La ganadora del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) no había estado en el festival y recibirá el galardón el 23 de mayo.

NEW YORK, NY - APRIL 29: Singer-songwriter Barbra Streisand attends Tribeca Talks: Storytellers: Barbra Streisand With Robert Rodriguez during 2017 Tribeca Film Festival at BMCC Tribeca PAC on April 29, 2017 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic) / Gilbert Carrasquillo

NEW YORK, NY - APRIL 29: Singer-songwriter Barbra Streisand attends Tribeca Talks: Storytellers: Barbra Streisand With Robert Rodriguez during 2017 Tribeca Film Festival at BMCC Tribeca PAC on April 29, 2017 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic)

Matheo

La cantante, actriz, compositora, productora y directora estadounidense, Barbra Streisand, será homenajada con la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes.

Lea también: El actor Mickey Rourke es desalojado de su casa en Los Ángeles por una orden judicial de California

La ganadora del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) no había estado en el festival y recibirá el galardón el 23 de mayo.

El director del festival, Thierry Frémaux, declaró que “Barbra Streisand, una estrella mundial, es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero”.

“Es la legendaria síntesis entre Broadway y Hollywood, entre el escenario del music hall y la gran pantalla. Escucharla cantar y verla actuar forma parte de nuestros mejores años”, agregó.

Otros ganadores de este reconocimiento son Peter Jackson, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro y Tom Cruise.

Le puede interesar: El cantante español Raphael regresa a Colombia con su ‘RAPHAELísimo Tour 2026′ el 7 de octubre

La edición número 79 del Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo y revelará su selección oficial el 9 de abril.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir