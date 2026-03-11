La cantautora y actriz Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

La cantante, actriz, compositora, productora y directora estadounidense, Barbra Streisand, será homenajada con la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes.

La ganadora del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) no había estado en el festival y recibirá el galardón el 23 de mayo.

El director del festival, Thierry Frémaux, declaró que “Barbra Streisand, una estrella mundial, es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero”.

“Es la legendaria síntesis entre Broadway y Hollywood, entre el escenario del music hall y la gran pantalla. Escucharla cantar y verla actuar forma parte de nuestros mejores años”, agregó.

Otros ganadores de este reconocimiento son Peter Jackson, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro y Tom Cruise.

La edición número 79 del Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo y revelará su selección oficial el 9 de abril.