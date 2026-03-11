Hijo capturado por feminicidio de su madre en Cali: ella se negó a darle dinero para drogas

Hijo capturado por asesinato de su madre en Cali: ella se negó a darle dinero para drogas

La Policía Metropolitana de Cali capturó al principal sospechoso del asesinato de Nancy Díaz Osorio, una mujer de 58 años reconocida en la ciudad por su labor como defensora de los animales.

El detenido es Cristian Albeiro Díaz, hijo de la víctima, quien es investigado por presuntamente haberla asfixiado en hechos ocurridos el pasado 27 de febrero en el barrio San Marcos, en el oriente de Cali. Según las autoridades, la mujer fue hallada incluso atada de manos dentro de la vivienda.

La captura se realizó en el barrio Popular, en la comuna 4 de Cali, en cumplimiento de una orden judicial.

“Cristian fue capturado en el barrio Popular. De acuerdo con las investigaciones, habría acabado con la vida de su madre luego de que ella se negara a entregarle dinero para el consumo de sustancias estupefacientes”, explicó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

De acuerdo con testimonios de vecinos, no sería la primera vez que el hombre agredía o maltrataba a su madre, situación que, según la comunidad, ya había generado preocupación en el sector.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El hombre deberá responder ante la justicia por el delito de feminicidio agravado.