¿Cuándo empezará el fenómeno de El Niño en Colombia 2026? Expertos advierten sobre 'súper El Niño'

A los diferentes cambios en los patrones climáticos a nivel global se podría sumar en los próximos meses un nuevo agravante con un impacto considerable en diferentes regiones del planeta.

Se trata de una serie de indicios que podrían dar cuenta de la llegada del fenómeno de El Niño en 2026. Aunque se trata de un viejo conocido, en estos momentos el anuncio genera preocupación entre los expertos dada la posibilidad que tiene de influenciar condiciones extremas y variadas entre inundaciones, sequías y huracanes.

¿Llegará el fenómeno de El Niño en 2026?

El pronóstico que ha llamado la atención de los servicios meteorológicos en todo el mundo proviene del ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio).

Las predicciones del reputado organismo internacional indican una posible formación de El Niño en mayo de 2026. Lo particular en esta ocasión es que la agencia destacó el chance de que el fenómeno evolucione a un episodio de mayor intensidad, conocido como ‘Super El Niño’.

De acuerdo con el meteorólogo y periodista del Washington Post, Ben Noll, el reporte de la ECMWF indica las siguientes posibilidades para agosto de 2026:

22% de probabilidad de un ‘Super El Niño’ en agosto

80% de probabilidad de que el evento sea particularmente fuerte

98% de probabilidad de que sea moderado

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

Según el IDEAM, “El Niño” se presenta cuando se registran temperaturas más altas de lo normal, sobre todo en el océano Pacífico, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia.

El instituto señala que este calentamiento de la superficie del océano cubre grandes extensiones y, por su magnitud, afecta el clima en diferentes regiones del planeta, entre ellas, el norte de Suramérica.

Como destaca el Ministerio de Ambiente, por su ubicación, en Colombia se suelen presentar lluvias en algunas zonas, mientras en otras regiones predominan fuertes sequías y altas temperaturas.

¿En qué consiste el ‘super El Niño?

De acuerdo con Knoll, en los próximos meses, seguirán produciéndose vientos alisios más débiles y ráfagas de viento del oeste más intensas, favoreciendo el calentamiento de las aguas tropicales del Pacífico.

El periodista destaca que ya se han producido tres fuertes ráfagas de viento del oeste, que han desplazado el agua cálida del océano de oeste a este a lo largo del Pacífico.

Estas condiciones sentarían las bases para un El Niño particularmente fuerte, en lo que se conoce como un ‘super El Niño’. Esta denominación se produce, según el portal especializado Nexstar, cuando la temperatura en el Pacífico supera al menos en 2°C el registro normal.

Aunque los efectos de un posible patrón de El Niño podrían tardar meses en aparecer, los modelos del ECMWF podrían significar importantes variaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, los meteorólogos prevén, con una configuración de ‘super El Niño’ inviernos más cálidos y secos en el norte de Estados Unidos y Canadá, junto con un aumento de las lluvias y las inundaciones en la costa del Golfo y el sureste, señala Nexstar.

Mientras tanto, en Colombia el IDEAM advirtió sobre la posible formación de ‘El Niño costero’, una manifestación con impacto regional del mismo fenómeno.

El instituto explica que, a diferencia del Niño convencional, el impacto se concentra en zonas costeras, en este caso en Cauca y Nariño, y no necesariamente podría llegar a expandirse a todo el territorio nacional.