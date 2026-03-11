Cundinamarca en alerta por intensas lluvias: se han reportado 87 emergencias en lo corrido de 2026

Las lluvias en Cundinamarca, y en general en Colombia, no dan tregua. En enero y febrero, se registraron fuertes precipitaciones que afectaron gran parte de las carreteras y generar problemas de movilidad. De hecho, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) prevé lluvias por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el IDEAM, marzo marcaría un aumento progresivo de las lluvias frente a los dos primeros meses del año. En ese sentido, Cundinamarca ha hecho una alerta para evitar que ocurran más emergencias que pongan en peligro la vida de miles de personas.

“Ha habido un aumento de nubosidad y de lluvias de moderadas a fuertes, favoreciendo la persistencia de condiciones en este primer trimestre del año, con una probabilidad cercana al aumento en las precipitaciones de lo que se tenía registrado en años anteriores”, dijo el ingeniero William Rozo, director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca.

Solo durante este mes, el departamento ha tenido 13 eventos asociados a las lluvias, que han afectado siete provincias y diez municipios del departamento. La provincia de Gualivá concentra el mayor número de reportes con siete eventos, mientras que Tequendama, Rionegro, Sumapaz, Alto Magdalena, Ubaté y Magdalena Centro registran un evento cada una.

Entre las emergencias reportadas se encuentran seis inundaciones, seis movimientos en masa y una creciente súbita. “A nivel municipal, Villeta concentra cuatro eventos, mientras que Pacho, Girardot, Cabrera, Nocaima, San Francisco, San Juan de Rioseco, Supatá y Susa registran un evento cada uno”, explica la Gobernación de Cundinamarca.

Entre enero y marzo de 2026 se han registrado 87 emergencias asociadas a las lluvias, con afectaciones en 11 provincias y 42 municipios del departamento. Las provincias del Tequendama, Rionegro y Gualivá, concentran el mayor número de eventos. También se han presentado emergencias en Magdalena Centro, Alto Magdalena, Sumapaz, Ubaté, Sabana Centro, Sabana Occidente, Oriente y Bajo Magdalena.

“La Gobernación de Cundinamarca hace un llamado a la ciudadanía para que permanezca informada a través de los canales oficiales, atienda las recomendaciones de las autoridades locales y de los organismos de gestión del riesgo, y adopte medidas de autocuidado”, agrega la Gobernación.