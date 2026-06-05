Armada responsabilizó al ELN por ataque armado contra seguridad del buque Benkos Biohó

Armada responsabilizó al ELN por ataque con armado contra seguridad del Buque Benkos Biohó

La Armada de Colombia atribuyó al Frente Ernesto Che Guevara del ELN el ataque con ráfagas de fusil, ametralladoras y granadas contra unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 que brindaban seguridad al Buque Hospital Benkos Biohó, en jurisdicción de Palestina, Chocó.

Según la institución, el hostigamiento se registró durante operaciones de control fluvial sobre el río San Juan, cuando presuntos integrantes de esa estructura armada ilegal atacaron a las tropas que acompañaban el tránsito de la embarcación.

Los uniformados reaccionaron de manera inmediata para repeler la agresión.

Aunque la acción no dejó heridos ni víctimas, la Armada aseguró que “puso en riesgo la integridad de las tropas y del personal médico como sanitario a bordo del Buque Hospital Benkos Biohó, que se encontraba transitando por la zona como parte de una misión médica dirigida a las comunidades más vulnerables de esta región”.

La institución advirtió además que el hecho “constituye clara violación al Derecho Internacional Humanitario”, por lo que anunció la presentación de las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Finalmente, la Armada “rechaza categóricamente este ataque cometido al parecer por integrantes de este grupo armado ilegal que delinquen en esta región” y reiteró que continuará desarrollando operaciones contra las estructuras criminales que operan en el litoral Pacífico colombiano.