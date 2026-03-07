“Peter Kharouta” extraditado a Colombia, sometía a explotación sexual en Cali a menores con animales

Peter Francis Kennedy, también conocido como "Peter Kharouta", fue detenido en el sector del Barrio Chino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Policía de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, materializó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá la extradición activa del ciudadano Peter Francis Kennedy, también conocido como “Peter Kharouta”, quien permanecía privado de la libertad en Argentina desde el 2 de octubre de 2024, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición solicitada por la Fiscalía 30 CAIVAS de Cali.

Se trata de una investigación por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años con agravantes, en concurso homogéneo sucesivo de seis eventos; acto sexual violento, en concurso homogéneo sucesivo de dos eventos; y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo de siete eventos.

Según la investigación judicial, este hombre habría arrendado varios apartamentos en un edificio ubicado sobre la Avenida de las Américas en la ciudad de Cali del departamento del Valle del Cauca, donde presuntamente trasladaba niños, niñas y adolescentes a cambio de dinero para someterlos a conductas de explotación sexual con animales. Dentro del proceso también se documentaron prácticas de extrema gravedad que habrían sido impuestas a las víctimas.

La ubicación y posterior captura del fugitivo en Buenos Aires fue posible gracias a labores investigativas adelantadas por la Policía Federal Argentina, en coordinación con la Interpol Bogotá. Las acciones incluyeron análisis de bases de datos, verificación de información migratoria, explotación de redes sociales y labores técnicas de geolocalización, lo que permitió su detención en el sector del Barrio Chino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.