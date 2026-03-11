Festival de Astronomía de Villa de Leyva reunirá a más de 6.000 visitantes
Más de seis mil personas participarán entre el 20 y el 22 de marzo en el Festival de Astronomía que se realizará en la Villa de Leyva, evento que promoverá el astroturismo, la divulgación científica y la protección de cielos nocturnos libres de contaminación lumínica.
Más de seis mil visitantes se esperan entre el 20 y el 22 de marzo en el Festival de Astronomía que se realizará en el municipio de Villa de Leyva.
El evento reunirá a expertos nacionales e internacionales con el objetivo de promover el astroturismo, la divulgación científica y la defensa de cielos nocturnos libres de contaminación lumínica.
La organizadora del evento, Diana Rojas, explicó que el encuentro busca acercar a la ciudadanía al conocimiento del universo y fomentar la observación astronómica. «...Nos esperan tres días llenos de astronomía, de amor por las estrellas, de observar la luna, de observar constelaciones y de aprender sobre astroturismo...», afirmó durante una entrevista radial.
Según Rojas, el festival incluirá más de 30 actividades entre talleres, conferencias, observaciones con telescopios y encuentros académicos. La programación también contempla jornadas especiales en la madrugada para aprovechar las mejores condiciones del cielo nocturno. «...Tenemos una actividad muy bonita que inicia a las cuatro y media de la mañana, la jornada del pre amanecer, donde podremos estar observando planetas y otras constelaciones...», explicó.
El evento cuenta con el respaldo de la Fundación Starlight y la participación de especialistas europeos, lo que ha contribuido a posicionar a Villa de Leyva como uno de los destinos más importantes del país para el turismo científico. «...Son tres días en donde nos reunimos más de seis mil personas con telescopios, talleres y conferencias para disfrutar del cielo y seguir defendiendo los cielos oscuros...», agregó la organizadora al invitar a la ciudadanía a participar en la programación del festival.