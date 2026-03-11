Festival de Astronomía de Villa de Leyva reunirá a más de 6.000 visitantes

Más de seis mil visitantes se esperan entre el 20 y el 22 de marzo en el Festival de Astronomía que se realizará en el municipio de Villa de Leyva.

El evento reunirá a expertos nacionales e internacionales con el objetivo de promover el astroturismo, la divulgación científica y la defensa de cielos nocturnos libres de contaminación lumínica.

La organizadora del evento, Diana Rojas, explicó que el encuentro busca acercar a la ciudadanía al conocimiento del universo y fomentar la observación astronómica. «...Nos esperan tres días llenos de astronomía, de amor por las estrellas, de observar la luna, de observar constelaciones y de aprender sobre astroturismo...», afirmó durante una entrevista radial.

Según Rojas, el festival incluirá más de 30 actividades entre talleres, conferencias, observaciones con telescopios y encuentros académicos. La programación también contempla jornadas especiales en la madrugada para aprovechar las mejores condiciones del cielo nocturno. «...Tenemos una actividad muy bonita que inicia a las cuatro y media de la mañana, la jornada del pre amanecer, donde podremos estar observando planetas y otras constelaciones...», explicó.

El evento cuenta con el respaldo de la Fundación Starlight y la participación de especialistas europeos, lo que ha contribuido a posicionar a Villa de Leyva como uno de los destinos más importantes del país para el turismo científico . «...Son tres días en donde nos reunimos más de seis mil personas con telescopios, talleres y conferencias para disfrutar del cielo y seguir defendiendo los cielos oscuros...», agregó la organizadora al invitar a la ciudadanía a participar en la programación del festival.