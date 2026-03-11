FBI abrió oficina permanente en Ecuador para combatir crimen organizado

El ministro del Interior de Ecuador aseguró que la oficina comenzará a operar de inmediato para combatir crimen organizado, lavado de dinero y corrupción. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El FBI tendrá una oficina permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, dijo el ministro del Interior, John Reimberg.

El acuerdo es un nuevo capítulo en la cooperación contra el crimen entre Ecuador y Estados Unidos, cuya relación se estrechó desde la llegada al poder del derechista Daniel Noboa en 2023.

“Ahora lo que cambia es que tenemos ya agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto”, declaró Reimberg a periodistas.

Operaciones conjuntas

La Armada de Ecuador y la Guardia Costera de los Estados Unidos incautaron 1,9 toneladas de droga en altamar, que presumiblemente tenían como destino Norteamérica, y detuvieron a dos personas, según informó la institución militar ecuatoriana a principios de semana.

La droga, cuyo tipo no se especificó, estaba distribuida en 77 bultos y estaría valorada en alrededor de 40 millones de dólares en el mercado estadounidense y 70 millones de dólares en el mercado europeo.

Durante el operativo se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos identificados como Víctor V. y Jonathan V.

El Ministerio de Defensa agregó en un comunicado que esta operación se enmarca “en los acuerdos de cooperación que Ecuador mantiene con países aliados para combatir los delitos transnacionales en los espacios acuáticos”.

Ecuador y Estados Unidos han realizado varias incautaciones en altamar en el último año. La más reciente fue el pasado 23 de febrero, cuando decomisaron 3,12 toneladas de cocaína que estaban en una embarcación localizada cerca del límite político internacional de Ecuador con Perú, en el sur del país.

Por mar y por tierra

Estos dos países también iniciaron la semana pasada operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones “terroristas”, en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales.