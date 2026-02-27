Ecuador declara emergencia en 8 de 24 provincias por temporada invernal
El gobierno de Daniel Noboa aseguró que la prioridad es lanzar tareas de prevención, preparación, respuesta y recuperación ante las lluvias que han afectado más de 19.000 personas.
Ecuador declaró el estado de emergencia regional en 8 de 24 provincias ante los efectos de la temporada invernal que, desde el 1 de enero, ha dejado tres personas muertas y más de 19.000 afectados.
Según confirmó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), la emergencia, que se extiende por 90 días, aplica en las provincias de:
- Guayas
- Santa Elena
- Manabí
- Esmeraldas
- Chimborazo
- El Oro
- Los Ríos
- Loja
La medida se adoptó debido a los daños causados por las lluvias en la población, la red vial, la infraestructura pública y los medios de subsistencia.
Las prioridades
Tras la declaratoria de emergencia regional, el jefe de Estado, Daniel Noboa, declaró como “prioridad nacional” la ejecución articulada e inmediata de acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los efectos derivados de la época lluviosa en las mencionadas provincias y en las que están bajo distintos niveles de alerta.
Asimismo, instó a los gobiernos locales a priorizar, en el ámbito de sus competencias, la ejecución y actualización de sus planes de prevención y demás acciones de respuesta ante la situación.
Las cifras
Las lluvias han dejado 1.314 personas damnificadas y también han afectado a 4.965 viviendas, once puentes y 18,70 kilómetros de vías.
La provincia con mayor número de personas afectadas es Guayas, con 10.052, seguida de Esmeraldas (3.018), El Oro (2.244), Los Ríos (1.239), Chimborazo (1.098), Manabí (743), Loja (604) y Santa Elena, con 382 personas afectadas.
Desde comienzos de año, las emergencias más frecuentes han sido:
- Deslizamientos de tierra (39,11 %)
- Inundaciones (34,2 %)
- Lluvias intensas (11,58 %)
- Hundimientos del terreno (3,43 %)
- Erosión hídrica (2,97 %)
Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado jueves se habían registrado 1.079 incidentes relacionados con la temporada invernal, que han afectado a las 24 provincias del país, 176 municipios y 477 parroquias.
Alertas específicas
La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.
En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.
Eddy Mosquera
Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...