“Tenía como objetivo a miembros del gobierno”, fiscal general de Estados Unidos sobre hombre armado

Se siguen conociendo detalles sobre los hechos ocurridos la noche de este sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington.

Según reveló a CBS News Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, el hombre que disparó durante la gala tenía como objetivo apuntar contra altos funcionarios de Donald Trump.

Blanche dijo que gracias a “información muy preliminar”, los investigadores presumen que el sujeto, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, “tenía como objetivo a miembros del gobierno”.

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Otro dato relevante que dio a conocer el fiscal tiene que ver con su llegada al Hilton, hotel donde se estaba llevando a cabo el encuentro entre periodistas y el gabinete estadounidense.

Al parecer, el implicado habría viajado a Washington en tren desde Los Ángeles, pasando por Chicago. Blanche también notificó que, hasta el momento, Allen “no está cooperando activamente” con la investigación.