Trump confirmó que el agresor fue detenido tras el tiroteo: “Una persona enferma”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este sábado por la noche una conferencia de prensa después de haber tenido que ser evacuado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos. El mandatario valoró la actuación de las fuerzas de seguridad y habló sobre la detención del sospechoso. “Todo está bajo control”, aseguró.

“Un hombre embistió un puesto de control de seguridad armado con múltiples armas y fue reducido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”, relató Trump.

El sospechoso fue detenido, según confirmó el propio Trump, quien luego difundió una imagen del agresor en sus redes sociales. Las autoridades identificaron al hombre bajo custodia como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California. “Es una persona enferma”, dijo luego el mandatario y añadió: “Creen que era un lobo solitario”.

“No es la primera vez en los últimos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”, afirmó.

También indicó que un agente “recibió un disparo, pero se salvó” y a agregó, en el marco de la conferencia de prensa, que se pudo salvar porque llevaba puesto su chaleco antibalas. “Le dispararon desde muy cerca, con un arma muy potente y el chaleco hizo su trabajo. Acabo de hablar con él y está muy bien”.

El presidente de EE.UU. explicó que por situaciones como la sucedida este sábado por la noche es que están planeando hacer una nueva sala en la Casa Blanca, “mucho más segura, a prueba de drones y con vidrio a prueba de balas”, detalló. “Hoy necesitamos niveles de seguridad que probablemente nadie haya visto antes”, sostuvo.

También tomó el micrófono el director del FBI, Kash Patel, quien dijo que se examinará de manera exhaustiva el historial de la persona detenida. “Ese proceso ya ha comenzado. Analizaremos todas las pruebas de inmediato para asegurarnos de proteger este país”, aseguró.

Por su parte, Todd Blanche, fiscal general adjunto interino de Estados Unidos fue consultado sobre los cargos por los que será acusado el sospechoso. “Deberían ser evidentes por sí mismos, dada la conducta. Como oirán, habrá múltiples cargos relacionados con el tiroteo en torno a la posesión de armas de fuego y cualquier otra cosa que podamos imputar a este tipo”, marcó.

Los mensajes de Trump en Truth Social tras el intento de ataque

El mandatario compartió un mensaje después de ser evacuado mediante su cuenta de Truth Social. Informó que el agresor fue detenido y pidió que el evento continuara con normalidad.

“Una noche memorable en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador fue detenido y he recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomará una decisión breve”, expresó el jefe de la Casa Blanca.

Además siguió: “Independientemente de la decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”.