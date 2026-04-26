Varios países rechazan el tiroteo que obligó a Trump a evacuar un evento en Washington

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente, Donald Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba este sábado la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse varios disparos en el hotel Hilton de Washington, un episodio que se ha saldado con la detención de un tirador que portaba un arma larga al momento de ser detenido.

Tras los hechos, gobiernos de todo el mundo han reaccionado rechazando este episodio de violencia.

Pakistán dice estar conmocionado

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo estar profundamente conmocionado por el tiroteo registrado durante la WHCA.

“Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar”, expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente, ocurrido la noche del miércoles, de perturbador.

Venezuela rechaza el «intento de agresión»

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó el intento de agresión contra Donald y Melania Trump y añadió que la violencia nunca será una opción para aquellos que defienden las banderas de la paz.

“Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales”, declaró la mandataria encargada en un breve mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

México dice que la violencia no es el camino

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respeto al presidente Trump y a su esposa Melania y afirmó que “la violencia no debe ser nunca el camino”.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió la mandataria mexicana en su cuenta de X.

Canadá celebra que Trump esté a salvo

Entretanto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que está aliviado de que Donald y Melania Trump resultaran ilesos, añadiendo que la violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente

En un mensaje en sus redes sociales, Carney declaró: “Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama, y todos los invitados estén a salvo tras las informaciones de disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche en Washington”.

Perú condena el tiroteo

Perú también expresó su más enérgica condena» al tiroteo en el hotel donde esta Trump junto a la primera dama y varios miembros de su Gobierno y expresó su «su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos de América ante los hechos ocurridos.

La nota oficial añadió que Perú acoge con satisfacción la confirmación de que todos los asistentes al evento, entre quienes se encontraban el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, la primera dama y miembros del gabinete, se encuentran fuera de peligro.

Bolivia se solidariza con Trump

Otro que reaccionó fue el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien rechazó todo acto de violencia y expresó que sus pensamientos están con el pueblo estadounidense y con la familia Trump en este momento.

“Rechazamos categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia institucional o individual puede tener cabida en una sociedad democrática”, dijo en su cuenta de X.

Milei condena el «nuevo intento de asesinato»

Asimismo, el presidente de Argentina, Javier Milei, condenó lo que calificó como un nuevo intento de asesinato contra Trump y condenó la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques.

“La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca”, señaló la Presidencia argentina en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El presidente dominicano condena el «cobarde ataque»

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó la noche de este sábado alivio porque el mandatario de EE.UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania, resultaran ilesos tras el tiroteo registrado en Washington.

“Nos sentimos tan aliviados de que el presidente Trump, la primera dama y todos los demás invitados estén a salvo después de un cobarde ataque esta noche en Washington”, escribió Abinader en su cuenta de X.

El mandatario dominicano también elogió la actuación de las fuerzas de seguridad estadounidenses y deseó la recuperación del agente herido durante el ataque.