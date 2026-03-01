Valle: Mindefensa anunció ‘Plan Piloto de Inteligencia’ entre Colombia y Ecuador con apoyo de EE.UU
El anuncio se hizo en Cartago, norte del Valle del Cauca, en medio de la subida de aranceles de Ecuador a productos colombianos y busca cerrar las rutas del narcotráfico en la frontera
En medio de la subida de aranceles de Ecuador a productos colombianos, el Gobierno Nacional anunció un plan piloto de cooperación en inteligencia entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la frontera.
El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante un Consejo de Seguridad realizado en Cartago, norte del Valle del Cauca. Allí confirmó que avanzan en la creación de un centro integrado de información que permitirá compartir datos en tiempo real entre los tres países.
Según explicó el funcionario, el objetivo es eliminar las “zonas grises” que han sido aprovechadas por redes criminales para mover cocaína hacia Ecuador y otros mercados internacionales.
“Si nos unimos las naciones, pierden los criminales”, afirmó el ministro al señalar que la estrategia busca fortalecer la cooperación binacional y el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Durante el encuentro también reveló que Colombia ha entrenado a más de 4 mil integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía de Ecuador en tácticas y procedimientos para enfrentar con mayor efectividad las economías ilegales.
Refuerzos para el Valle del Cauca
En el mismo Consejo de Seguridad se anunciaron medidas adicionales para el departamento:
- Llegarán 200 policías adicionales para Cali y el Valle del Cauca.
- Se renovará la estación de Policía del municipio de Trujillo.
- Se incorporarán más patrullas marítimas para la Fuerza Naval del Pacífico.
- Y una comisión especial de la Fiscalía investigará la desaparición de menores de edad en el norte del Valle.
Mairon Benavides Cadena
