Valle: Mindefensa anunció ‘Plan Piloto de Inteligencia’ entre Colombia y Ecuador con apoyo de EE.UU

En medio de la subida de aranceles de Ecuador a productos colombianos, el Gobierno Nacional anunció un plan piloto de cooperación en inteligencia entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la frontera.

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante un Consejo de Seguridad realizado en Cartago, norte del Valle del Cauca. Allí confirmó que avanzan en la creación de un centro integrado de información que permitirá compartir datos en tiempo real entre los tres países.

Según explicó el funcionario, el objetivo es eliminar las “zonas grises” que han sido aprovechadas por redes criminales para mover cocaína hacia Ecuador y otros mercados internacionales.

“Si nos unimos las naciones, pierden los criminales”, afirmó el ministro al señalar que la estrategia busca fortalecer la cooperación binacional y el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Durante el encuentro también reveló que Colombia ha entrenado a más de 4 mil integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía de Ecuador en tácticas y procedimientos para enfrentar con mayor efectividad las economías ilegales.

Refuerzos para el Valle del Cauca

En el mismo Consejo de Seguridad se anunciaron medidas adicionales para el departamento: