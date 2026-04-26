Presidente israelí no concederá indulto a Benjamín Netanyahu por juicio de corrupción

El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció que no abordará la petición de indulto por el juicio de corrupción que enfrenta el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hasta que no se agoten los esfuerzos con la Fiscalía “para alcanzar un acuerdo” fuera de los tribunales.

A través de un comunicado, el mandatario considera “necesario” intentar primero una negociación extrajudicial en los casos abiertos contra Netanyahu como paso previo a examinar formalmente la solicitud de indulto, esto con el objetivo de explorar un posible acuerdo entre las partes.

Un acuerdo con la Fiscalía sería, según esta nota, la solución que Herzog consideraría como la más “adecuada y apropiada”.

En este contexto, el medio israelí Ynet informó que el presidente tiene previsto contactar en los próximos días a los abogados de Netanyahu y a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, para impulsar un proceso intensivo de mediación penal.

Las mismas fuentes sostienen que, en esta fase, se espera que Baharav-Miara se vea obligada a responder a la iniciativa presidencial y a aceptar participar en una mediación, incluso si no la considera adecuada.

En noviembre de 2025, Netanyahu remitió al presidente Herzog, a través de su abogado, una petición de indulto en el juicio en el que afronta tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.

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Ese mismo mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió una carta en la que instaba a su homólogo israelí a concederle el indulto.

La presidencia israelí calificó entonces la solicitud de “extraordinaria” y con “importantes implicaciones”, y reiteró que será evaluada tras recabar las opiniones de las autoridades competentes y del asesor legal del presidente.

El caso ha generado una fuerte polarización política en Israel, con críticas de la oposición, que rechaza un eventual indulto sin admisión de culpabilidad, mientras miembros del Gobierno han cerrado filas en torno al primer ministro y apoyan la necesidad de poner fin al proceso alegando motivos de estabilidad institucional.

Netanyahu está siendo juzgado por el conocido caso 1.000, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el caso 2.000, en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio ‘Yedioth Ahronoth’, Arnon Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia ‘Israel Hayom’.

Además, se le juzga por haber incurrido -en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017)- en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.