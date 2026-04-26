Tras ordenar evacuaciones, Israel ataca de nuevo el sur de Líbano

Medios oficiales libaneses aseguran que el ejército israelí ha vuelto a atacar este domingo el sur de Líbano pese al alto el fuego con el grupo proiraní Hezbolá, después de haber pedido a la población que evacuara siete lugares.

“Aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque en Kfar Tibnit, uno de los lugares incluidos en la advertencia”, afirma la Agencia Nacional de Noticias (Ani), añadiendo que hay víctimas.

El ejército israelí ha llevado a cabo operaciones en Líbano desde que el 17 de abril entrara en vigor una tregua por la que se reserva el derecho de actuar contra “ataques planificados, inminentes o en curso”.

Sus tropas operan dentro de una “línea amarilla” anunciada por Israel cerca de la frontera, por lo que han solicitado a los residentes libaneses no regresar a la zona.

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El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha acusado una vez más a Hezbolá de desmantelar la tregua.

“Hay que entender que las violaciones de Hezbolá desmantelan de hecho el alto el fuego”, afirmó en un video difundido con motivo del consejo de ministros semanal, este domingo. “Haremos lo que sea necesario para restablecer la seguridad”, repitió.