Empresarios piden a congresistas de Santander “ponerse la camiseta” por el departamento

Desde el sector empresarial de Santander hicieron un llamado a los congresistas del departamento para que trabajen de manera articulada en la gestión de proyectos y recursos que impulsen el desarrollo de la región.

Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, señaló que tras las elecciones es momento de dejar atrás las diferencias políticas y enfocarse en los intereses del departamento.

“Yo les quiero pedir a todos los parlamentarios y congresistas de Santander que la campaña ya acabó. Ahora lo que necesitamos es que se pongan la camiseta del departamento y trabajen por los intereses de Santander”, afirmó.

El dirigente gremial explicó que hay temas clave que requieren mayor gestión desde el Congreso, como infraestructura, regalías y recursos para proyectos que beneficien a los municipios del departamento.

Almeyda agregó que el trabajo conjunto entre congresistas, gremios y empresarios permitiría impulsar iniciativas que beneficien a los 87 municipios de Santander, en coordinación con las alcaldías y la Gobernación.

“Si trabajamos unidos, el bloque parlamentario con los empresarios y los gremios, podemos impulsar proyectos que beneficien a toda la comunidad del departamento”, agregó.