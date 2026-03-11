¡Atención! Se restablece el servicio de energía en los municipios del sur de Santander

Bucaramanga

Luego de alrededor de una semana de contingencia en el servicio eléctrico, la Electrificadora de Santander (ESSA) confirmó que el suministro de energía fue restablecido en todos los municipios del sur del departamento que estaban afectados.

De acuerdo con la empresa, la normalización del servicio se logró tras completar los protocolos técnicos para la entrada en operación de un nuevo transformador de 115.000 voltios en la Subestación Barbosa, infraestructura clave para la estabilidad del sistema eléctrico en la provincia de Vélez.

“Efectivamente logramos superar la contingencia y ya todo el Sur del Departamento se encuentra nuevamente con el servicio de energía normal”, informó Wilton Flórez, gerente de operaciones de la ESSA.

Durante la jornada previa, ESSA adelantó pruebas técnicas para verificar el correcto funcionamiento del equipo de alta potencia. Sin embargo, las lluvias registradas en la zona obligaron a realizar pausas momentáneas en los trabajos con el fin de proteger la seguridad del personal operativo.

En horas de la noche del martes 10 de marzo se activaron los protocolos de reconfiguración del sistema y la energización del transformador, proceso que se ejecutó de forma gradual desde el Centro de Control y las subestaciones asociadas para evitar sobrecargas o nuevas fallas en la red.

El restablecimiento del servicio comenzó progresivamente desde la madrugada de este miércoles 11 de marzo, hasta lograr la normalización total del suministro en los municipios afectados.

ESSA agradeció la comprensión de los usuarios durante la contingencia e invitó a los habitantes del sur de Santander a hacer un uso racional de la energía para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico.