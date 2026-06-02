Es “inevitable” la reanudación de la guerra con Estados Unidos, según el responsable militar de Irán

La reanudación de la guerra contra Estados Unidos es “inevitable”, consideró este martes un alto responsable militar iraní, en un momento de aparente estancamiento de las conversaciones entre Teherán y Washington para poner fin a las hostilidades.

“Estados Unidos exige nuestra completa capitulación, pero la nación iraní no capitulará nunca”, declaró un adjunto del Estado Mayor Jatam al Anbiya, Mohamad Jafar Asadi.

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“Sin capitulación, la guerra es inevitable. Así que aguardamos. La guerra no nos da miedo”, añadió Asadi, según declaraciones transmitidas por la televisión estatal Irib.

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