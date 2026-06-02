¿El presidente Petro podría pedir una licencia para desligar sus funciones y apoyar a Cepeda?

El exmagistrado Alfredo Beltrán habló en 6AM W sobre las declaraciones de Gustavo Petro en las que afirmó que apoyará la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, lo que ha despertado una polémica entre el sector político.

Aunque el presidente no va a renunciar, al parecer está buscando el mecanismo para poder meterse en la campaña de un candidato, lo cual está expresamente prohibido por la ley.

Ante esto, Beltrán afirmó que teniendo en cuenta que el presidente de la República se posesiona ante el Senado, es ante esta entidad que podría solicitar una licencia el mandatario.

“El conceder la licencia por el Senado se hará luego de un debate en la plenaria, pero además de eso, tiene que fijarse un término para la licencia, como para cualquier servidor público”, dijo.

No obstante, aclaró que en caso de ser aceptada, el presidente de la República, estando en ese momento en el no ejercicio de sus funciones, no pierde su calidad de servidor público.

“Continúa ligado al Estado colombiano en el cargo que se le asignó por los colombianos como presidente de la República”, detalló.