El DJ paisa Khomha, estrella de Tomorrowland, tocará gratis en Festival EnCalle de Cultura

Medellín, Colombia

Este sábado 14 de marzo, el Puente de la 4 Sur Gilberto Echeverri Mejía, ubicado entre el barrio El Poblado y Guayabal, será escenario de la música electrónica, el arte y actividades culturales gratuitas para la ciudadanía en el Festival EnCalle de Cultura.

El evento tendrá como invitado especial al productor y DJ paisa Khomha, reconocido por su exitosa participación en festivales de talla internacional como Tomorrowland, Ultra Music, Electric Zoo en Nueva York y Dreamstate.

El artista, además, se ha consolidado como el primer colombiano en llegar al Electric Daisy Carnival (EDC) de Las Vegas y cerrar uno de los eventos de este género en Latinoamérica, el EDC México.

Un evento con talento local

Este espacio abierto al público es un epicentro de música y cultura urbana, pensado para vivir una experiencia energética, emocional y sensorial.

Khomha, cuyo estilo es un sincretismo de techno, house melódico y atmósferas envolventes, regresa a la capital antioqueña con un set especial. Así lo detalló el artista:

“Medellín es una ciudad muy importante para el proyecto, así que el set tendrá una energía especial. Estamos preparando momentos únicos y posibles invitados sorpresa para que esta presentación sea diferente a cualquier otra en el mundo”.

El show también contará con la participación de artistas locales, que se suman a la escena vibrante de la música electrónica en la región. El DJ paisa resalta la importancia de participar en los barrios de la ciudad como una forma de conectar con la gente de manera auténtica.

Lea también: Están actualizando la información técnica de 433 edificaciones patrimoniales de Medellín.

“Poder llevar esta experiencia a un espacio abierto permite que nuevas personas descubran el proyecto y vivan la música desde otro lugar”, expresó el artista, quien inició su carrera en Medellín a los 14 años.

El show tendrá invitados sorpresa, música para conectar y una experiencia para vivir la ciudad al ritmo del compás y el kick que caracterizan la música electrónica desde la década de los 60.