Economía de Antioquia creció 2,6 % en 2025, por encima del promedio nacional

Medellín, Antioquia

La economía de Antioquia cerró 2025 con un crecimiento del 2,6 %, cifra superior al 2,3 % registrado a nivel nacional, un resultado que, según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, confirma el peso del departamento dentro del desempeño económico del país.

Así lo explicó Lina Vélez de Nicholls, directora ejecutiva de la entidad, quien señaló que Antioquia continúa siendo uno de los motores productivos de Colombia, al representar cerca del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

“El mensaje de la economía antioqueña en 2025 es muy importante para el país, porque como siempre Antioquia tiene un crecimiento del 2,6 %, por encima del 2,3 % que tuvo el país. Antioquia representa el 15 % del PIB nacional”, afirmó.

Tres factores explican el desempeño económico

De acuerdo con el análisis presentado por la Cámara de Comercio, el crecimiento del departamento se explica principalmente por tres factores estructurales.

El primero es el aumento significativo en las exportaciones de oro, lo que mantiene al sector minero como uno de los pilares de la economía regional.

“Aumentamos significativamente las exportaciones de oro. El sector minero sigue teniendo un peso muy importante en la economía antioqueña”, señaló Vélez.

El segundo factor corresponde al crecimiento de las exportaciones no tradicionales, impulsadas por procesos de internacionalización empresarial liderados desde el ecosistema productivo regional.

Según explicó la dirigente gremial, este avance ha sido posible gracias al trabajo articulado entre el sector público y privado.

“Siguen creciendo las exportaciones no tradicionales y eso es un gran esfuerzo que han hecho las empresas antioqueñas desde la Cámara de Comercio con los clústeres y 24 entidades que trabajamos en el proyecto Antioquia Exporta Más”, indicó.

Infraestructura, motor de crecimiento

El tercer elemento que explica el desempeño económico del departamento es la inversión pública en grandes proyectos de infraestructura, tanto por parte de la Alcaldía de Medellín como de la Gobernación de Antioquia.

Vélez destacó que estas inversiones han tenido un impacto directo en la dinámica económica del territorio.

“Es fundamental la gran inversión que han hecho el Distrito de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Las grandes inversiones que han hecho los dos entes territoriales son muy significativas”, explicó.

Entre los proyectos que mencionó se encuentran la recuperación del proyecto Hidroituango, considerado clave para la seguridad energética del país, así como los avances en el Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura vial más importantes para la conexión de Antioquia con el mar.

También resaltó iniciativas recientes impulsadas por el gobierno departamental, como el Fondo Horizontes, orientado a financiar proyectos estratégicos de desarrollo.

Industria, comercio y construcción muestran recuperación

Los indicadores económicos presentados muestran además señales de recuperación en sectores tradicionales de la economía regional.

En la industria manufacturera, la producción creció 4,9 % en Medellín, mientras que las ventas industriales aumentaron 5,0 %, cifras superiores al comportamiento nacional.

En el comercio minorista y venta de vehículos, las ventas registraron un crecimiento cercano al 14 %, lo que evidencia una recuperación del consumo en la región.

Por su parte, el sector de la construcción mostró señales de reactivación: el área licenciada para construcción creció 20,2 % en 2025, muy por encima del promedio nacional, mientras que las ventas de vivienda aumentaron 32,3 %, impulsadas principalmente por el segmento de vivienda de interés social (VIS).

De acuerdo con la Cámara de Comercio, estos indicadores reflejan que Antioquia mantiene una dinámica económica sólida, con sectores productivos que comienzan a consolidar su recuperación tras los retos económicos recientes.