El cantante español Raphael regresa a Colombia con su ‘RAPHAELísimo Tour 2026′ el 7 de octubre

La última vez que “El Divo de Linares” estuvo en Bogotá fue el 23 de abril de 2024 durante su ‘Victoria Tour’.

MADRID, SPAIN - DECEMBER 19: Spanish singer/ actor Raphael performs on stage at Wizink Center on December 19, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Javier Bragado/Redferns) / Javier Bragado

MADRID, SPAIN - DECEMBER 19: Spanish singer/ actor Raphael performs on stage at Wizink Center on December 19, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Javier Bragado/Redferns)

Matheo

El cantante y actor español Raphael anuncia su regreso a Colombia en el marco de su ‘Raphalísimo Tour 2026’, el 7 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

Con una carrera que abarca más de seis décadas, Raphael saltó a la fama a principios de la década de 1960 tras ganar el Festival de la Canción de Benidorm.

Representó a España en el Festival de Eurovisión en 1966 y 1967 con las canciones “Yo soy aquél” y “Hablemos del amor”, quedando en séptimo y sexto lugar, respectivamente.

En 1967, actuó en el Madison Square Garden de Nueva York ante un público de 48.000 personas.

En 1982, recibió el disco de uranio por superar los 50 millones de discos vendidos, lo que lo convirtió en uno de los artistas de música latina con mayores ventas de la historia.

Otros reconocimientos incluyen el Premio Billboard a la Trayectoria en la Música Latina en 2022 y Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2025.

