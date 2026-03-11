Kevin Spacey confirma diagnóstico de comportamiento sexual compulsivo en testimonio durante juicio

VENICE, ITALY - AUGUST 31: Kevin Spacey attends the amfAR Gala Venezia 2025 at Arsenale on August 31, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

El actor estadounidense Kevin Spacey testificó este martes en un juicio civil en California y reconoció que le diagnosticaron formalmente “conducta sexual compulsiva” en 2017.

Lea también: Sospechosa del tiroteo en casa de la cantante Rihanna es acusada de intento de asesinato y agresión

La exestrella de la serie ‘House of Cards’ ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento en medio de una ola de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El diagnóstico apareció en un resumen psiquiátrico emitido cuando Spacey recibió el alta del centro de tratamiento The Meadows en Arizona el 16 de diciembre de 2017.

Spacey confirmó además que su objetivo en The Meadows era “abordar la conducta sexual y los límites”.

Spacey fue citado a declarar en un caso que enfrentaba a la productora de ‘House of Cards’ contra su aseguradora por una reclamación millonaria relacionada con la suspensión de la producción de la serie en 2017.

La interrupción obligó a la galardonada serie a cancelar y reescribir la que se convertiría en su última temporada.

Le puede interesar: El actor Sylvester Stallone anuncia que será productor ejecutivo de la precuela ‘John Rambo’

Cuando surgieron las acusaciones, la serie giraba en torno al personaje de Spacey, el presidente Frank Underwood.